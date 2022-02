जब लता मंगेशकर की वजह से पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क में उठाई कश्मीर की जिद छोड़ने की मांग

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 6 फरवरी: भारत और पाकिस्तान कभी भी किसी बात पर सहमत नहीं होते। लेकिन, लता मंगेशकर की आवाज में ऐसा असर था, जिसपर दोनों दुश्मन मुल्क भी एक ही सुर में बोलते थे। इसलिए जब लताजी आज हमारे बीच नहीं हैं तो सवा सौ करोड़ भारतीयों की आंखें नम हैं तो पाकिस्तान में भी मातम पसरा है। उस महान गायिका के सुर में इतनी ताकत थी कि परमाणु बमों की धमकी देने वाले देश की आवाज भी मंद पर जाती थी। यह कोई एक दिन की बात नहीं है। जब से देश का बंटवारा हुआ है, लताजी के गाने भारतीयों को सुकून देते थे, तो पाकिस्तानी भी उसे सुनने के लिए पूरी तरह से मचलते रहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान बनाने पर अगर किसी पाकिस्तानी ने सवाल उठा तो सिर्फ यही कि इस फैसले की वजह से उसे लता मंगेशकर को गंवाना पड़ गया।

English summary

Ever since the partition of India, there was a demand from the people of Pakistan to give Lata Mangeshkar and take the whole of Kashmir