Arjan Singh Cremation: दी गई 17 तोपों की सलामी, मिग विमानों ने किया सैल्यूट

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह को आज नम आंखों से देश विदाई दे रहा है। बता दें कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन 16 सिंतबर को हो गया था। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Arjan Singh: The only Marshal of Air Force to get State Funeral in Delhi, Today | वनइंडिया हिंदी

