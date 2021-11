VIDEO:भयानक बाढ़ में फंसे शख्स की महिला इंस्पेक्टर ने बचाई जान, कंधों पर रख पहुंचाया अस्पताल

India

oi-Rahul Kumar

चेन्नई, 11 नवंबर: तमिलनाडु के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से संबंधित घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई है। इस बीच 20 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश के चलते चेन्नई शहर का भी हाल बेहाल है। इस बुरे वक्त में लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। चेन्नई के टीपी छत्रम इलाके में एक कब्रिस्तान में बेहोश पड़े एक शख्स को भारी बारिश के बीच बचाने वाली पुलिस इंस्पेक्टर राजेश्वरी का वीडियो वायरल हो गया है।

police inspector can be seen carrying the man on her shoulders and rushing to a nearby hospital in an auto