2022 में भारत में सबसे ज्‍यादा बार ऑर्डर की गई डिश बिरियानी है। जोमेटो रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि आखिर वो शख्‍स कौन है और उसने साल भर में कितनी बार आर्डर किया है।

India

oi-Bhavna Pandey

भारतीयों की पहली पसंद बिरियानी होती है ये एक बार फिर साबित हो चुका है। बिरियानी की हर वैराइटी जिसमें लखनवी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आती है। पूरे देश को बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है Zomato की रिपोर्ट भी ये सच बयां कर रही है। हाल ही में 2022 के लिए अपनी वार्षिक ट्रेंड रिपोर्ट शेयर की है जिसमें खुलासा हुआ है कि बिरियानी 2022 में भारत में सबसे ज्‍यादा बार आर्डर की जाने वाली डिश बन चुकी है। इसके साथ ये भी बात शेयर की गई है कि किसने सबसे ज्यादा ऑर्डर दिए।

English summary

Know which is the most frequently ordered dish in India in 2022, who ordered the maximum number of times