जानिए पति श्याम चरण से कहां मिली थीं द्रौपदी मुर्मू ? दहेज में क्यों दिए गए थे गाय-बैल?

नई दिल्ली , 22 जुलाई। द्रौपदी मुर्मू अब देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं, वो पहली आदिवासी महिला हैं, जो कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं। 25 जुलाई को वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। द्रोपदी मुर्मू का जीवन बहुत सारे उतार-चढ़ाव से गुजरा है, आज जिन मुर्मू को हम देख रहे हैं दरअसल वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

English summary

President Droupadi Murmu will stay in the 340-room Rashtrapati Bhavan.Know where Draupadi Murmu met husband Shyam Charan? Why were cows and bulls given in dowry?. here is her love story.