Manjulika Metro Video: सामने आई मेट्रो वाली 'मंजुलिका' की सच्चाई, रील नहीं बल्कि ये थी वजह

सोशल मीडिया एक दिन पहले से मेट्रो के अंदर सफर करने वाली 'मंजुलिका' की वीडियो से भरा हुआ है। ऐसे में अब इस वीडियो की सच्चाई सामने आ गई है।

oi-Love Gaur

Manjulika Metro Viral Video: वैसे तो आजकल मेट्रो से लेकर रेल तक, हवाई जहाज से लेकर सड़क पर चलने वाली बाइक तक रील्स बनाने वालों का अड्डा बन चुका है। हाल ही में एक दिन पहले ग्रेटर नोएडा मेट्रो के अंदर फिल्म 'भूल भुलैया' की किरदार 'मंजुलिका' के गेटअप में एक लड़की कोच में चढ़ी और फिर अजीब-अजीब डरावनी हरकत करके यात्रियों को डराने लगीं। लड़कियों को देखकर कुछ लोग तो सीट छोड़कर भाग गए। अब इस वीडियो की सच्चाई सामने आई है, जिसको जानकर आप भी कहेंगे कि अरे यार..ये था क्या?

for Film Shooting. Also, video clip is morphed and edited.

NMRC has approved Film Shooting Policy where it provides its infrastructure including Rolling Stock on rental basis to earn Non- Fare Box Revenue.