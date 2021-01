Bird Flu: केरल सरकार ने बर्ड फ्लू को घोषित किया राजकीय आपदा, चिकन शॉप बंद

India

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच केरल (Kerala) में बर्ड फ्लू (bird flu) ने कहर बरपाया हुआ है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस जानलेवा बीमारी को केरल सरकार (Government of Kerala) ने राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में पहले ही बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं।बता दें कि मंगलवार को बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल सरकार ने कोट्टायम (Kottayam) और अलप्पुझा (Alappuzha) जिलों के कुछ हिस्सों में हाई अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बड़े स्तर पर बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है।

बता दें कि मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के कहर के बाद राज्य सरकार ने मंदसौर में चिकन शॉप और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कर्नाटक के बंगलुरु में भी में चिकन और अंडे के शॉप फिलहाल बंद रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोट्टायम जिला प्रशासन ने बताया कि नींदूर में एक बत्तख पालन केंद्र में बर्ड फ्लू पाया गया है, जिस वजह से 1200 से अधिक बत्तखों की मौत हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इसी तरह अलप्पुझा जिले के कुट्टानद के कुछ फार्म घातक बीमारी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बर्ड फ्लू के वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियान 40,000 पक्षियों को मारने का आदेश जारी किया गया है।

Bird flu is declared as state-specific disaster in Kerala and high alert has been issued after an outbreak of bird flu was confirmed in certain parts of Kottayam and Alappuzha districts: Kerala Government