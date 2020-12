Kerala gold smuggling case को लेकर केरल सीएम पिनराई विजयन ने पीएम मोदी को लिखा ये पत्र

India

Gold Smuggling Case Investigation: केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने सोने की तस्करी मामले (Gold Smuggling Case) की जांच के संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्‍होंने लिखा है कि इस मामले में पूछताछ को रस्‍सी फेंककर मछली पकड़ने का अभियान नहीं बनना चाहिए, जिससे केंद्रीय जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता का भारी नुकसान होता है।

बता दें केरल गोल्‍ड स्‍मलिंग केस में पर्वतन निदेशालय में सीएम पिनाीयी विजयन के निजी सचिमत सीएम रवींद्रम को पिछली 27 सितंबर को एक नोटिस भेजी थी। ये जांच हाईप्रोफाइल बना जा रहा है। सीएम के निजी स‍चिव को नोटिस भेजे जाने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि इसकी आंच सीएम तक भी पहुंच सकती है वो भी इस केस के लपेटे में आ सकते है। इस केस में पहले ही बड़े नाम जुड़ चुके हैं।

गौरतलब है कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जुलाई 2020 में अधिकारियों ने एयर कार्गो के जरिए पहुंचे सामान में 30 किलोग्राम से अधिक सोना बरामद किया था। पांच जुलाई को तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर यूएई से आया एक डिप्लोमेटिक सामान पकड़ा। विदेश मंत्रालय से अनुमति लेने के बाद यूएई वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में जब उसे खोला गया तो उसमें घरेलू इस्तेमाल की कई चीजों में भरा हुआ 30 किलो सोना मिला। इसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

इसके तार यूएई के महावाणिज्य दूतावास से संबंधित एक राजनयिक खेप से जुड़े हुए थे और यूएई की एक पूर्व वाणिज्य अधिकारी स्‍वप्‍ना सुरेश इस मामले की मुख्य आरोपी थीं। जिन्‍हें बेंगलुरु में कुछ माह पहले गिरफ्तार किया गया था। NIA ने इस मामले में स्वप्‍ना सुरेश सहित चार लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी। स्वप्‍ना मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के अब हटाए जा चुके सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर की करीबी हैं।

