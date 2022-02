India

पणजी, 03 फरवरी। देश के पांच राज्‍यों के साथ गोवा में भी विधासभा चुनाव हो रहे हैं। गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए वोट की पिच बनाते हुए, केजरीवाल ने गुरुवार को कहा गोवा में मतदाताओं को उनकी पार्टी को "अपने भविष्य के लिए" वोट देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने यह भी कहा कि गोवा में पहली बार एक ईमानदार पार्टी राज्य में आ रही है।

गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होने हैं और नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। आप जो वर्तमान में दिल्ली में सरकार चला रही है उसका टॉरगेट पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के माध्यम से एक राष्ट्रीय पार्टी बनना है। यह तटीय राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रही है।

गौरतलब है कि एमजीपी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ हाथ मिलाया है, जो गोवा में भी मैदान में है। जबकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जीएफपी के साथ गठबंधन किया है।

English summary

Kejriwal said Goa government that the corrupt government said - for the first time honest party is coming to the state