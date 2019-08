कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्मः ...उधर पाकिस्तान में क्या चल रहा है

India

bbc-BBC Hindi

भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 तो हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद पाकिस्तान में भी गतिविधियां तेज़ हो गई हैं.

पाकिस्तान ने मंगलवार को इस पर चर्चा के लिए संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉ. आरिफ़ अलवी ने मंगलवार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है. इसमें भारत प्रशासित कश्मीर के हालातों पर चर्चा की जाएगी.

बीबीसी उर्दू संवाददाता आसिफ़ फ़ारूक़ी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भी मंगलवार को सभी कोर-कमांडरों की बैठक बुलाई है.

पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित ख़बरों के मुताबिक सेना प्रमुख बैठक में कश्मीर के हालातों पर चर्चा करेंगे.

पाकिस्तान के विदेश सचिव ने भारतीय राजदूत को तलब करके पाकिस्तान की ओर से सख़्त ऐतराज भी दर्ज कराया है.

इससे पहले रविवार को ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक को संबोधित किया था.

Pakistan reaffirms it's abiding commitment to the Kashmir cause and its political, diplomatic and moral support to the people of Occupied Jammu and Kashmir for realization of their inalienable right to self-determination. 2/2 https://t.co/f6zBVKeoMJ