भाजपा की सरकार गिरने पर क्या बोल पड़े यशवंत सिन्हा?

नई दिल्ली। कर्नाटक में दो दिन के सियासी ड्रामे के बाद आज भाजपा की सरकार बहुमत साबित करने से पहले ही गिर गई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बजे भाजपा से बहुमत साबित करने को कहा था, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। इसपर भाजपा के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने करारा हमला बोला है। भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया कि राजनीति में नैतिकता बची है, लेकिन भाजपा में नहीं।

भाजपा के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि कर्नाटक ने दिखा दिया है कि राजनीति में नैतिकता अभी भी बची हुई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'कर्नाटक से पता चलता है कि राजनीति में अभी भी कुछ नैतिकता बाकी है लेकिन भाजपा में नहीं। अब राज्यपाल को भी इस्तीफा देना चाहिए।'

Karnataka shows there is still some morality left in politics but alas not in the BJP. Now the governor should also resign.