कर्नाटक के बसवराज बोम्मई सातवें हैं, अभी ऐसे 6 मुख्यमंत्री कौन हैं जिनके पिता भी रह चुके हैं CM

Anjan Kumar Chaudhary

बेंगलुरु, 28 जुलाई: बसवराज बोम्मई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे से पहले से ही इसके लिए कर्नाटक बीजेपी में कई नाम चल रहे थे। माना जा रहा है कि बोम्मई के नाम पर आसानी से मुहर इसलिए लगी है, क्योंकि वे पूर्व सीएम के करीबी हैं और लिंगायत समुदाय से भी आते हैं। ताजपोशी के साथ ही बसवराज बोम्मई एचडी कुमारस्वामी के बाद राज्य के ऐसे दूसरे सीएम बन गए हैं, जिनके पिता के पास भी कभी यह कुर्सी रह चुकी है। लेकिन, दिलचस्प ये है कि बसवराज के साथ ही अभी देश में कुल 7 ऐसे मुख्यमंत्री हो गए हैं, जिनके पिता भी कभी न कभी यह जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

English summary

Karnataka's new CM Basavaraj Bommai is the son of former Chief Minister SR Bommai,there are a total of 6 CMs whose father has also been Chief Minister