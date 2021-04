रमजान को लेकर कर्नाटक ने जारी की गाइडलाइन, केरल सरकार ने भी तय की समारोह में लोगों की लिमिट

India

oi-Love Gaur

बेंगलुरु/तिरुवनंतपुरम, 13 अप्रैल: देश में एक बार फिर कोरोना की लहर के साथ मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। रोजाना कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। वहीं कोरोना के बीच अब मुस्लिमों का पाक महीना रमजान भी शुरू हो गया है। ऐसे में राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बचाव के चलते कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कर्नाटक सरकार ने कोरोना के मद्देनजर मस्जिदों में रमजान के महीने में होने वाले कार्यक्रमों के लिए गाइडलाइन जारी की है।

कर्नाटक सरकार ने आदेश में कहा कि कंटेनमेंट जोन की मस्जिदें तब तक बंद रहेंगी जब तक क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं आता। वहीं बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने पर भी पूरी तरह से पांबदी लगाई गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना पूरी तरह से जरूर होगा।

