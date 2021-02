बोली भारती सिंह- 'चाहती हूं, अपने पिता की ही तरह फ्लर्ट करे कपिल का बेटा', शेयर की अनदेखी तस्वीर

Kapil Sharma's son will grow up to be a flirt like his father said Bharti Singh, see Pics: मुंबई: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा 1 फरवरी को दूसरी बार पापा बन गए हैं। उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ ने सोमवार सुबह 5.30 बजे बेटे को जन्म दिया। कपिल ने ये जानकारी खुद ट्विटर पर दी थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि 'नमस्कार, आज सुबह हमें भगवान के आशीर्वाद के रुप में एक बेटा मिला है, ईश्वर की कृपा से बच्चा और मां दोनों स्वस्थ हैं, आपके प्यार और दुआओं के लिए सभी का शुक्रिया,गिन्नी और कपिल।'

English summary

Bharti Singh, who considers Kapil Sharma and Ginni Chatrath her extended family, said that their son will grow up to be a ‘flirt’ like Kapil