कानपुर पुलिस लाइन में बड़ा हादसा, बैरक की छत गिरने से एक पुलिसकर्मी की मौत, दो घायल

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। कानपुर पुलिस लाइन में रात करीब नौ बजे बैरक की छत गिरने से तीन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए जिसमें से एक की मौत हो गई। बाकि दो लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कानपुर एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मृतक के परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने मामली की जांच की किए जाने की भी बात कही है।

हादसे में मारे गए पुलिसकर्मी की पहचान सिपाही अरविंद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जब बैरक की छत गिरी तो सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से वापस लौटे थे और वहीं आराम कर रहे थे। तभी अचानक बैरक की छत भरभरा कर उन सभी के ऊपर गिर गई। इस दौरान वहां हंगामा मच गया, आनन-फानन में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मलबे से घायल सिपाहियों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। कानपुर के एडीजी जे एन सिंह ने कहा कि बैरक की छत गिर गई है जिसमें तीन सिपाही घायल हैं एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। घायलों का इलाज जारी है, मलबा हटाया जा रहा है।

Three of our men were injured, one of them succumbed to his injuries. We express our condolences to his family, compensation will be given. His last rites will be performed with full honour. Rescue operation almost complete. Incident will be probed: Preetinder Singh, SSP Kanpur https://t.co/DIdWxewRYc pic.twitter.com/lTn3lQ0IWk