पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल ना लेने पर कन्हैया ने साधा पीएम पर निशाना

India

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव शुक्रवार शाम खत्म हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दौरान पहली बार शुक्रवार को भाजपा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पीएम मोदी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सभी को यही उम्मीद थी कि वह पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पत्रकारों के सवालों का जवाब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिए। अब इस संबंध में पीएम मोदी की राहुल गांधी समेत कई जानीमानी हस्तियों ने आलोचना की है। इसी क्रम में बेगुसराय के सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर तंज कसा है।

शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लेकर तंज कसते हुए कन्हैया ने ट्वीट किया कि, चुप रहने से अच्छा था कि गप्पू जी प्रेस कॉन्फ़्रेंस में जवाब पहले देकर बाद में सवाल बनवा लेते। इससे कम से कम उनके और पत्रकारों के बीच सवाल-जवाब तो हो जाता। लेकिन लगता है आज दिल्ली का मौसम क्लाउडी होने के कारण गप्पू जी के राडार में यह आइडिया नहीं आ पाया।वहीं राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर तंज कसा था।

वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा, मनमोहन सिंह जानते थे कि क्या बोलना है, लेकिन हमारे 56 इंच वाले पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ यह जानते हैं कि क्या नहीं बोलना है। पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कन्फ्यूज थे। वह सोचते हैं कि सिर्फ प्रेस रिपोर्टर्स को ही बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, 23 मई के बाद जब वह घर पर बैठेंगे तो सीखने के लिए भरपूर वक्त होगा।

MMS knew what to speak & what not to but our 56 inch @narendramodi only knew what not to speak.

Modi is confused abt #PressConference & thinks that only Press reporters should speak. Never mind, he will have plenty time to learn when he sits at home after May 23rd.