K Chandrashekar Rao: तेलंगाना से 'भारत' की राजनीति, TRS चीफ और उनका धाकड़ किस्मत कनेक्शन

oi-Anjan Kumar Chaudhary

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अब अपना प्रोफाइल बदलने के लिए 'भारत' मिशन पर निकल चुके हैं। टीआरएस नेता केसीआर को तेलंगाना के इतिहास और भूगोल बदलने में उनकी किस्मत ने हर पल बहुत सहायता की है। कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने जब 'तेलंगाना राष्ट्र समिति' का नाम 'भारत राष्ट्र समिति' करने का फैसला किया तो उनका यह दृढ़ विश्वास उनके साथ है कि किस्मत का यह कनेक्शन उनके राष्ट्रीय अभियान में भी उनका उसी तरह से साथ देगा, जैसा पिछले दो दशकों से भी ज्यादा वक्त से दे रहा है। केसीआर ने कहां से राजनीतिक सफर शुरू किया और केंद्र की राजनीति जो वह कर रहे हैं, उसके पीछे उनका ठोस आधार क्या है, हम इस आर्टिकल में हर विषय का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं।

English summary

K Chandrashekar Rao:Telangana politics has brought KCR and his party TRS from zero to peak. Now his politics of Bharat Rashtra Samiti is also ready to play a very important role