Dhananjaya Y Chandrachud:जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता के वो दोनों बड़े फैसले जानिए, जिसे बेटे ने ही पलट दिया

Justice DY Chandrachud का देश का अगला प्रधान न्यायाधीश बनने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। वे भारत के ऐसे पहले सीजेआई होंगे, जिनके पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ भी चीफ जस्टिस थे और उनका कार्यकाल भी सबसे लंबा था। जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ 8 नवंबर को रिटायर हो रहे सीजेआई जस्टिस यूयू ललित की जगह लेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने अबतक के करियर में कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन, जज के रूप में उनके नाम दो ऐसे फैसले भी हैं, जिसमें उन्होंने अपने पिता के निर्णयों को भी पलट दिया था और यह दोनों फैसले भारतीय लोकतंत्र के लिए मील के पत्थर साबित हुए हैं और इनका दूरगामी असर रहने वाला है।

English summary

Justice DY Chandrachud:The next CJI has overturned two constitutional decisions of his father. One is adultery and the other is violation of fundamental rights during emergency