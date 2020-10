धारा 370: जेपी नड्डा ने फिर राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ, पूछा- भारत का प्रतिनिधित्व कर रहें कि पाकिस्तान का?

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (जेपी नड्डा) ने देश के कई जिलों में पार्टी के जिला कार्यालय भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जेपी नड्डा ने दिल्ली के बीजेपी कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रमों को संबोधन किया। राजस्थान के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, 'कोरोना संक्रमण काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया।'

बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा, 'सभी पार्टियां लॉकडाउन हो गई थी और अभी भी लॉकडाउन हैं लेकिन भाजपा एक अकेली ऐसी पार्टी थी जिसका राजनीतिक पक्ष तो था ही लेकिन कोरोना संक्रमण में पार्टी ने अपना सामाजिक पक्ष भी दिखाया।' कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा ने धारा 370 पर बोलते हुए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, धारा 370 हम हटाते हैं, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान बन जाता है लेकिन राहुल गांधी दलील देते हैं कि श्रीनगर के लोगों के साथ अन्याय हुआ और उनकी दलील लेकर इमरान खान UN में जाते हैं और राहुल की बात करते हैं, ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहें कि पाकिस्तान का?

BJP National President J P Nadda virtually attended inauguration of district offices in Rajasthan today.

"We all should take a resolution that BJP should've a good office in every state & it's own office in every district. There'll be 33 district offices in Rajasthan," he said pic.twitter.com/mrC5N8a9Ks