Jamtara:'एक मिनट में पैसा उड़ाना...गॉड गिफ्टेड है' झारखंड के MLA इरफान अंसारी का 'ज्ञान' सुनिए

oi-Anjan Kumar Chaudhary

रांची, 11 जुलाई: झारखंड का जामताड़ा शहर आज साइबर अपराध की वजह से बदनाम हो रहा है। यहां के मुट्ठीभर साइबर अपराधियों के चलते यह जगह पूरे देश में कुख्यात हो चुका है। यहां के साइबर अपराधियों के कारनामों की वजह से इसपर वेब सीरीज भी बन चुकी है। लेकिन, यहां के स्थानीय विधायक ऐसे अपराधियों की करतूतों का गुणगान करने में लगे हैं। वह उनके शातिर दिमाग को 'गॉड गिफ्टेड' कहने में भी परहेज नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक हैं, जो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की सहयोगी दल है।

English summary

Irfan Ansari, Congress MLA from Jamtara, Jharkhand has said that grabbing people's money in a few minutes is also a talent, which is a gift of God