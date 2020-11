जालौन: कांग्रेस के जिलाध्यक्ष करते थे छेड़खानी, महिलाओं ने बीच सड़क पर की पिटाई, वायरल हुआ वीडियो

India

oi-Pallavi Kumari

जालौन: उत्तर प्रदेश के जालौन के कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा पर दो महिलाओं छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दो महिलाएं सड़क पर उनकी पिटाई करते दिख रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस नेता अनुज मिश्रा उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी मामले की शिकायत की थी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया था। कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए पांच सदस्‍यीय कमेटी का गठन किया है। वहीं वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है।

अनुज मिश्रा ने बताया एक 'राजनीतिक साजिश'

इस पूरे मामले पर और छेड़खानी के आरोप को जालौन के कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा ने कहा है कि ये सब एक 'राजनीतिक साजिश'है। अनुज मिश्रा ने कहा, मैं इस राजनीतिक साजिश को समझ नहीं पा रहा हूं, जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है। अचानक से दो महिलाएं मेरे सामने आती हैं और मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसके साथ और चार लोग भी थे, जिन्होंने मेरे पिटाई का वीडियो बनाया। ये मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है।

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

यह पूरी घटना जालौन जिले के उरई कोतवाली की है, जहां दो महिलाओं ने कांग्रेस नेता और जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा पर छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। छेड़खानी से तंग आकर महिलाओं ने कांग्रेस नेता की सरेआम सड़क पर पिटाई की है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो जालौन के ओराई रेलवे स्टेशन के पास की है। वीडियो में दिख रहा है कि दो महिलाएं चप्पल और जूतों से पिटाई कर रही है।

महिलाओं आरोप लगाते हुए कहा है, वह हमें कई दिनों से परेशान कर रहे थे। हमने अजय कुमार लल्‍लू जी से इसकी शिकायत भी की थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद हमने ये कदम उठाया है।

A case of sexual harassment has been registered in the matter (Congress district president Anuj Mishra being beaten up by two women for allegedly sexually harassing them). Both parties have known each other since years, we're investigating the case: Orai Circle Officer #Jalaun pic.twitter.com/UfMwMCOwDX