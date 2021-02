राहुल की आलोचना पर जयराम का निर्मला पर पलटवार, पूछा- मैडम इस यू-टर्न पर क्या कहना है ?

India

oi-Vivek Singh

Jairam Ramesh Reply on Nirmala Sitharaman: नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी की आलोचना पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने पलटवार किया है। जयराम रमेश ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात सीएम रहते हुए उपभोक्ता मामलों पर रिपोर्ट शेयर की है जिसमें एमएसपी से नीचे फसलों को न खरीदने की सिफारिश की गई है। वित्तमंत्री ने एक दिन पहले सदन में राहुल गांधी पर यू-टर्न लेने का आरोप लगाया था।

खास बात ये है कि 2011 की इस रिपोर्ट को जिस कमेटी ने तैयार किया है उसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी ही थे जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे। जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट के उस हिस्से को शेयर किया है जिसमें लिखा गया है "हमें वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए ताकि किसान-व्यापारी के बीच कोई भी खरीद एमएसपी से नीचे न हो।"

रिपोर्ट के पेज शेयर करते हुए लिखा मैडम वित्तमंत्री इस यू-टर्न के के बारे में क्या कहना है ?

वित्तमंत्री ने राहुल पर लगाया था आरोप

शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'डूम्सडे मैन ऑफ इंडिया' ( देश का नाश करने वाला) कहा था। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शायद राहुल देश को गर्त में ले जाने वाले आदमी बनते जा रहे हैं। वह गलत विमर्श तैयार कर रहे हैं, जो देश को कमजोर कर रहा है।

वित्तमंत्री ने राहुल गांधी के ऊपर कृषि सुधारों पर को लेकर यू-टर्न लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा राहुल राहुल गांधी कृषि सुधारों पर कांग्रेस के यू-टर्न पर अपना जवाब दें, क्योंकि इसी तरह के वादे पहले कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा थे।

“We should protect farmer’s interests by mandating through statutory provisions that no farmer-trader transaction should be below MSP”—recommends the Report on Consumer Affairs under Chairmanship of Gujarat CM @narendramodi in 2011.

What about this U-turn, Madam FM @nsitharaman? pic.twitter.com/tIxUnRztmK