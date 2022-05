ईद की नमाज में सीएम ममता की अपील, अलगाव पैदा करने की राजनीति के खिलाफ लड़ें लोग

India

oi-Jyoti Bhaskar

कोलकाता, 3 मई : देशभर में आज ईद-उल-फित्र का त्योहार मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर कोलकाता के रेड रोड पर नमाज में शिरकत की। उन्होंने भारत की वर्तमान सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में कहा कि फिलहाल देश की स्थिति 'अच्छी नहीं' है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि डरने के बजाय बेहतर भविष्य के लिए एकजुट रहने का प्रयास करें। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि देश में लोगों को अलग-थलग करने की राजनीति हो रही है जो ठीक नहीं है।

अलगाव पैदा करने की राजनीति ठीक नहीं

गौरतलब है कि कोलकाता में मूसलाधार बारिश के बाद रेड रोड पर ईद की नमाज के मौके पर लगभग 14,000 लोग एकत्र हुए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मौके पर जनता से आह्वान किया, 'डरने की जरूरत नहीं है, लड़ना जारी रखें।' उन्होंने कहा कि देश की स्थिति ठीक नहीं है। फूट डालो और राज करो की नीति के अलावा लोगों के बीच अलगाव पैदा करने की राजनीति हो रही है, जो ठीक नहीं है।

लोगों को निराश नहीं करेगी तृणमूल

कोलकाता में ईद की नमाज के मौके पर ममता ने लगभग 14 हजार लोगों के जनसमूह को भरोसा दिलाया और कहा, 'वह खुद, उनकी पार्टी और उनकी सरकार कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे लोगों को निराशा हो।' उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। हम डरे नहीं हैं। हम लड़ाई लड़ना जानते हैं।

Atmosphere of the country is not good...divide & rule policy is not good..isolation policy is not good...we want unity.."Ishwar allah tero naam sabko sanmati de bhagwan": West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee at Red Road in Kolkata on the occasion of #EidUlFitr pic.twitter.com/LNrVMQ9j7v