Indian Railways:ट्रेनों में चढ़ने से पहले जरूर करें ये काम, नहीं तो भारी जुर्माने का हो चुका है इंतजाम

Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 2 जून: ट्रेनों में ज्यादा सामान लेकर सफर करना अब आपको भारी पड़ सकता है। रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों से अपील की है कि तय से ज्यादा सामान लेकर चलने की आदत छोड़ दें। बता दें कि आपने किस श्रेणी का टिकट बुक करवा रखा है, उसी के हिसाब से आपको सामान लेकर चलने की छूट है। लेकिन, निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान होने की स्थिति में चार्ज वसूले जाते हैं, लेकिन अब उसके साथ 6 गुना तक जुर्माना भी लिया जा सकता है। यह सब कुछ ट्रेनों में यात्रियों की ओर से बहुत ज्यादा सामान लेकर चलने की शिकायतें मिलने के बाद किया जा रहा है, जिसके चलते बाकी यात्रियों की यात्रा भी सुकून भरी नहीं रह पाती।

English summary

Indian Railways has advised passengers not to carry too much luggage in trains. 6 times the charge will be levied if the luggage is caught in excess of the stipulated limit.