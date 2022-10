Indian Railways:रेलवे से रोजाना 2.23 करोड़ यात्री सफर करते हैं, कितनी ट्रेनें चलती हैं? पूरी डिटेल जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर: भारतीय रेलवे के नेटवर्क से रोजाना जितने यात्री सफर करते हैं, उतने कई अमीर देशों की भी आबादी नहीं है। जाहिर है कि कई देशों से ज्यादा आबादी को ढोने के लिए इसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें हजारों की संख्या में रोजाना मेल-एक्प्रेस और यात्री ट्रेनें चलती हैं। मायानगरी मुंबई में तो उपनगरीय ट्रेनों को वहां की लाइफ-लाइन ही कहा जाता है। इतने बड़े रेल नेटवर्क के लिए रेलवे ने शनिवार से नया टाइम टेबल शुरू किया है, जिसमें कई ट्रेनों का समय भी बदला है, क्योंकि ट्रेनों की आवाजाही में पहले होने वाली लेट-लतीफी में लगातार सुधार भी होता जा रहा है।

English summary

Indian Railways:About 2.23 crore passengers travel through its network every day. Railways has issued a new time table for thousands of trains of its network from October 1