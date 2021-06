'जावेद अख्तर साहब, इंडियन आइडल में आपको पैसे देकर बुलाया गया था क्या, जो आप कुछ भी बोले...'

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 29 जून: सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल-12 में इस वीकेंड शनिवार और रविवार (26-27 जून) को गीतकार जावेद अख्तर बतौर गेस्ट जज बनकर आए थे। लेकिन जावेद अख्तर ने सोनी टीवी चैनल पर आने वाले शो इंडियन आइडल 12 में कंटेस्टेंट को लेकर जो भी कमेंट किए, उसको लेकर वह सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। असल में इंडियन आइडल 12 इन दिनों सोशल मीडिया पर गलत कारणों की वजह से ही ट्रेंड कर रहा है। शो के कंटेस्टेंट अरुणिता-पवनदीप की फेक लव स्टोरी से लेकर शनमुखप्रिया और आदित्य नरायण के भाई-बहन वाली स्टोरी से फैन्स भी ऊब गए है। शो एक सिंगिंग रिएलिटी शो के तौर पर अपनी अपील खोते जा रहा है। अब शो में आए जावेद अख्तर ने जिस तरह से शनमुखप्रिया की तारीफ की उसको लेकर संगीतकार को बुरी तरह से ट्रोल किया गया है।

यहां देखें कुछ ट्वीट

#ShanMukhPriya Shouting and howling is not singing. #sonukakkar ! #AnuMalik . Your Sunday performance was some what acceptable but towards the end you were true to your colors by howling. #IndianIdol2021 Audience reaction on your today's performance 👇 pic.twitter.com/gmr3opuguR

#ShanMukhPriya

No matter how much you say "it is my version and interpretation of music/song" , try to understand if people tell u they didn't enjoy it , u have failed in that execution. It happens and try considering the audience point of view. Sing in ur style, w/o damaging.