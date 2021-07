Indian Idol 12: 'ये रातें....ये मौसम' सुनने के बाद पवनदीप के प्यार में पड़ीं आशा, Video वायरल

India

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 11 जूलाई। सोनी टीवी का मशहूर म्यूजिक शो 'इंडियल आइडल 12' अब ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शो का ग्रैंड फिनाले 15 अगस्त को हो सकता है, हालांकि इस बारे में चैनल और शो के आयोजकों से कुछ कहा नहीं कहा है। आपको बता दें कि म्यूजिक का ये लोकप्रिय शो इस बार विवादों की वजह से लगातार चर्चा में है। शो पर स्क्रिप्टिड होने के आरोप लगे हैं, तो वहीं इस बीच इस हफ्ते शो में सुरों की मल्लिका 'आशा भोसले' ने शिरकत की है।

English summary

Asha Bhosle says she is in love with Pawandeep Rajan , here is video, please have a look.