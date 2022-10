India

Cataract in children in India: क्या आप जानते हैं कि मोतियाबिंद, जिसे आमतौर पर सफेद मोतिया के रूप में जाना जाता है, यह बीमारी भारत में आम हो गई है। आंकड़ों ज्ञात होता है कि यहां हर 10 हजार में से 6 बच्चे ऐसी स्थिति के साथ पैदा होते हैं और कुल मिलाकर बच्‍चों में अंधेपन के 10% मामले इसी वजह से हैं। डॉक्टरों का कहना है कि, बच्‍चों को जन्‍म के समय से ही मोतियाबिंद होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। जन्मजात मोतियाबिंद होने के अलावा ऐसी घटनाओं के बढ़ने के वास्तव में कई कारण हैं। आइए, आज यहां जानेंगे क‍ि अपने बच्चे में मोतियाबिंद के लक्षण कैसे देखें और इसके क्‍या नुकसान होते हैं..

संभावित उपचार क्या है?

डॉक्टरों का सुझाव है कि इस स्थिति का जल्द से जल्द इलाज करना अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी देरी से आंखों की दृष्टि का स्थायी नुकसान हो सकता है। उपचार के तौर-तरीके पर बात करते हुए, डॉक्‍टर कहते हैं कि बाल मोतियाबिंद का निदान भी हो सकता है, लेकिन इसे जल्‍द से जल्‍द करना चाहिए। सर्जरी के बाद, चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस या ऑक्लूजन थेरेपी के नुस्खे से बच्चे का एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाने में मदद मिल सकती है। एक डॉक्‍टर ने कहा, "मोतियाबिंद से पीड़ित नवजात का ऑपरेशन करने का सबसे अच्छा समय 6 सप्ताह से 6 महीने की उम्र है, खासकर तब यदि आंखों में भेंगापन या सफेद चमक नजर आए।"

In India, Approximately Six in 10000 children have cataracts, a condition that is the leading cause of lifelong, but treatable, visual impairment