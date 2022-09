महारानी एलिजाबेथ-II को भारत ने दी श्रद्धांजलि: लाल किला और राष्ट्रपति भवन पर आधा झुका तिरंगा

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 11 सितंबर: भारत ने रविवार को महारानी एलिजाबेथ-II के सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक मनाया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ-II की 8 सितंबर को मृत्यु हो गई। ब्रिटेन की सबसे लंबी राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए लाल किले और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ है। इसके अलावा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए देश के सभी राष्ट्रीय ध्वज आधे झुकाए गए हैं।

गृह मंत्रालय ने पहले एक बयान में कहा था, "यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तरी आयरलैंड में का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। दिवंगत गणमान्य व्यक्ति के सम्मान में, भारत सरकार ने फैसला किया है कि 11 सितंबर को एक दिन का राजकीय शोक होगा। उस दिन कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा।''

Delhi | National flags at Red Fort and Rashtrapati Bhavan fly at half-mast as one-day state mourning is being observed in the country following the demise of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/dPc7IvHrlh