राहुल का PM मोदी पर बड़ा हमला, कहा- बिना लड़ाई के चीन को दे दी 1000 वर्ग KM जमीन

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 14 सितंबर: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों 'भारत जोड़ो यात्रा' निकाल रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक पहुंचने वाली यात्रा को चार दिन हो चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना भी साधने से नहीं चूकते। ऐसे में अब उन्होंने भारत-चीन सीमा विवाद के मामले में मोदी सरकार से सवाल किया है। राहुल गांधी ने अपना सवाल भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स क्षेत्र में अपनी सेनाओं की वापसी के एक दिन बाद किया।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, "चीन ने अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने की भारत की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। पीएम ने बिना किसी लड़ाई के चीन को 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन दी है। क्या भारत सरकार बता सकती है कि इस क्षेत्र को कैसे पुनः प्राप्त किया जाएगा?"

China has refused to accept India’s demand of restoring status quo of April 2020.

PM has given 1000 Sq Kms of territory to China without a fight.

Can GOI explain how this territory will be retrieved?