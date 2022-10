हिरण का शिकार कर काले तेंदुए ने जबड़े से पकड़ी गर्दन, बीच में आ गया इंसान, सारा खेल बिगाड़ा, देखें Video

India

oi-Love Gaur

IFS Susanta Nanda Share Black Leopard Video: जैसे-जैसे इंसानी बस्ती बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे जानवरों का बसेरा यानी कि जंगल सिकड़ते जा रहे है। इसके अलावा जानवरों की जिंदगी में इंसानी दखल भी पूरे जंगल के तंत्र को प्रभावित कर रहा है। जिसका ताजा उदाहरण हाल ही में वीडियो के रूप में आईएफएस सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें एक काला तेंदुआ (Black Leopard) अपने शिकार को छोड़कर भाग गया, जिसकी सिर्फ वजह एक ही थी वहां पर फोटोग्राफर की मौजूदगी।

A perfect capture. Both by the leopard & the videographer😞😞

But who gave the right to capture these rare moments of nature in full glare of spot light?

