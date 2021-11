IAF:राफेल लड़ाकू विमानों की जनवरी-2022 से शुरू होगी अपग्रेडिंग, जानिए कैसे बढ़ जाएगी इसकी ताकत

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 नवंबर: भारतीय वायुसेना अगले साल की शुरुआत से ही राफेल विमानों की अप्रगेड्रेशन शुरू करने जा रही है। इस संबंध में इसके बड़े अफसरों की एक टीम फ्रांस गई हुई है, जहां भारत की जरूरतों के मुताबिक एक टेस्टिंग एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया गया है। अगर वायुसेना को विमानों में किए गए बदलाव मंजूर हुए तो फ्रांस से ये किट भारत पहुंचने लगेंगे और अंबाला एयरबेस पर हर महीने कई राफेल विमानों की ताकत में कई गुना और इजाफा किया जाएगा। बड़ी बात ये है कि अगले ही महीने फ्रांस से कुछ और राफेल फाइटर प्लेन भारत पहुंचने की उम्मीद है।

English summary

The Indian Air Force will start the work of upgrading the Rafale fighter jet at Ambala Air Base from January 2022,3 more Rafale will come to India in first or second week of December