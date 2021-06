India

oi-Ankur Kumar

श्रीनगर। जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस की मुश्‍तैदी ने पाकिस्‍तान की एक और नापाक साजिश को बेनकाब कर दिया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने न्‍यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया कि जम्मू पुलिस द्वारा शहर में 5 से 6 किलो वजन वाला एक और IED बरामद किया है। यह IED लश्कर के एक ऑपरेटिव के पास से बरामद किया गया है। लश्कर का ये ऑपरेटिव इस IED को शहर में किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में लगाने की तैयारी में था। पुलिस पकड़े गए लश्कर के ऑपरेटिव से पूछताछ कर रही है।

उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ पूरी होने तक जम्मू-कश्मीर पुलिस कुछ और लश्कर ऑपरेटिव्स को गिरफ्त में ले लेगी। दिलबाग सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस जम्मऊ एयरफिल्ड ब्लास्ट पर अन्य एजेंसिज के साथ मिलकर काम कर रही है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है और जांच अभी जारी है। आपको बता दें कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में देर रात दो तेज धमाके सुनाई दिए थे। सतवारी इलाके के जिस एयरफोर्स स्टेशन पर ये धमाका हुआ, उसी स्टेशन के भीतर जम्मू का सिविल एयरपोर्ट भी मौजूद है।

Use of drone with payload in both the blasts at Jammu airfield suspected to drop explosive material. Another IED weighing 5-6 kgs was recovered by Jammu police. This IED was received by LeT outfit operative & was to be planted at some crowded place: J&K DGP Dilbagh Singh to ANI pic.twitter.com/ti6FnXnvra