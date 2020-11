केरल सरकार के नए अध्यादेश पर घमासान जारी, पी चिदंबरम बोले- मैं हैरान हूं

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। केरल पुलिस एक्ट (Kerala Police Act) में किए गए बदलाव को लेकर राज्य सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हाल ही में एक ऐसे अधिनियम को मंजूरी दी है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी आपत्तिजनक लिखने पर सजा हो सकती है। इसके लिए राज्य सरकार ने पुलिस एक्ट में संशोधन किया है। अब इस संशोधन को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी सरकार के इस फैसले पर हैरानी जताई है।

पी चिदंबर ने ट्वीट कर कही ये बात

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा है, 'मैं एलडीएफ सरकार द्वारा बनाए गए इस फैसले से बहुत हैरान हूं कि सोशल मीडिया पर तथाकथित 'अपमानजनक' पोस्ट डालने को लेकर 5 साल तक की सजा दी जा सकती है।'

Shocked by the law made by the LDF government of Kerala making a so-called ‘offensive’ post on social media punishable by 5 years in prison

मीडिया की आवाज को दबाएगा ये अध्यादेस- मुल्लापल्ली रामचंद्रन

वहीं दूसरी तरफ केरल कांग्रेस के प्रमुख मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने भी राज्य सरकार के इस अध्यादेश को पूर्व फासीवादी बताया है। उनका कहना है कि ये मीडिया की आवाज को खामोश करने की सरकार की एक साजिश है। इस कानून के जरिए मीडिया की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, ताकि राज्य सरकार के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके।

This is absolute fascism. Serious allegations including gold smuggling & drug dealing have surfaced against state govt. These were exposed by media. This law has been introduced as part of conspiracy to silence voices against govt: Mullappally Ramachandran, Kerala Congress Chief https://t.co/EF1gOIFdHJ pic.twitter.com/0QqRnaZ5gm