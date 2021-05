कैसे खत्म होगा कोरोना ? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की ये बातें मान लें तो मुमकिन है

India

नई दिल्ली, 20 मई: भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने कोविड ट्रांसमिशन रोकने के लिए कुछ बेहद ही आसान टिप्स दिए हैं। उन्होंने 'ट्रांसमिशन रोकिए, महामारी को कुचलिए' नाम से सामान्य गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें मास्क पहनने के तरीके, दूरी, स्वच्छता और वेंटिलेशन के जरिए कोविड संक्रमण पर काबू करने के उपाय सुझाए गए हैं। इस गाइडलाइंस में साफ किया गया है कि अगर लोग कुछ सामान्य बातों को पूरी तरह से अपनाना शुरू कर दें तो कोरोना वायरस के संक्रमण को कम किया जा सकता है। दूसरी लहर की भयानकता और तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच नई एडवाइजरी लोगों के लिए आंख खोलने वाला है, जिसमें तस्वीरों के माध्यम से कोविड से बचाव की बाते समझायी गई है।

The Chief Scientific Adviser to the Government of India has issued a new advisory for protection from Covid-19, with emphasis on proper ventilation along with the application of double masks