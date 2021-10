कैसे 2,800 करोड़ रुपये में हुई कोरोना की सिर्फ इन दो दवाओं की बिक्री ? पूरी कहानी समझिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 12 अक्टूबर: कोरोना की दूसरी लहर के बारे में बात करते ही आज भी आदमी कांप उठता है। उस दौरान जिसके नाते-रिश्तेदार या दोस्त बीमार पड़े उनपर क्या गुजरी यह वही जानते हैं। अस्पतालों में बेड की किल्लत, दवाई दुकानों से जे जरूरी दवा गायब और अपनों की सांसें चलती रहें इसलिए ऑक्सीजन की कतार में कई-कई घंटों तक का इंतजार। एक नई रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ 15 महीनों में ही देश में कोरोना के उपचार के लिए दो एंटी-वायरल दवाओं की बिक्री का आंकड़ा 2,000 और 700 फीसदी तक बढ़ गया था। इस दौरान सिर्फ इन्हीं दो दवाओं- रेमडेसिवीर और फेविपिराविर की 2,800 करोड़ रुपये की बिक्री हुई।

English summary

Remdesivir and Favipiravir, two anti-viral drugs used in the treatment of Covid-19 in India, have been sold for Rs 2,800 crore during the pandemic