हिंदी भाषा को लेकर एचडी कुमारस्वामी ने अजय देवगन के ट्वीट को बताया हास्यास्पद

India

oi-Prashanth Rai

नई दिल्ली। देश में इस वक्त हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां कुछ वर्ग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग कर रहा है तो दूसरा वर्ग इस मांग का विरोध कर रहा है। इस बहस में राजनीतिक लोगों के साथ-साथ फिल्मी कलाकार भी उतर आए हैं। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने ट्वीट कर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर सुदीप किच्चा को हिंदी को लेकर जवाब दिया है। इसपर कर्नाटक के पूर्व सीएम और जनता दल ( सेक्यूलर ) के नेता एचडी कुमारस्वामी ने प्रतिक्रिया दी है।

एचडी कुमारस्वामी ने अजय देवगन के ट्वीट को हास्यास्पद व्यवहार बताया है। कुमारस्वामी ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने कहा कि अजय देवगन "न केवल स्वभाव से हाइपर हैं" बल्कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उनके विचार "उनके हास्यास्पद व्यवहार को दर्शाते हैं"।

किच्चा सुदीप का समर्थन करते हुए, एचडी कुमारस्वामी ने ट्वीट किया, "अभिनेता सुदीप किच्चा का यह कहना कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, सही है। उनके बयान में गलती खोजने की कोई बात नहीं है। अभिनेता अजय देवगन न केवल स्वभाव से हाइपर हैं, बल्कि अपने अजीबोगरीब व्यवहार को भी दिखाते हैं। "

Actor @KicchaSudeep saying that Hindi is not a National Language is correct. There is nothing to find fault in his statement. Actor @ajaydevgn is not only hyper in nature but also shows his ludicrous behaviour. 1/7