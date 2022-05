VIDEO : कबूतर का शिकार करते-करते क्यों रुक गई शिकारी बिल्ली ? वजह कर देगी भावुक

India

oi-Vinay Saxena

नई दिल्ली, 25 मई: शिकार सामने हो तो खुद को रोकना किसी भी जानवर के बेहद मुश्किल हो जाता है। खुद की जान की परवाह किए बिना शिकारी अपना शिकार नहीं छोड़ता है। वायरल वीडियो इससे एकदम अलग है और बेहद खूबसूरत भी है। इस वीडियो को आईएएस अफसर अवनीश शरण ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा, 'बिल्ली कबूतर पर हमला करना चाहती है। कबूतर अंधा है। जैसे ही बिल्ली को इसका एहसास होता है, वह अपना मन बदल लेती है।'

मुर्गे के पीठ पर बिल्ली की सवारी, Video देख लोग पूछ रहे हैं ये सवाल

The cat wants to attack the pigeon. The pigeon is blind. The moment the cat realises it, she changes her mind. pic.twitter.com/jQxu2NquFz