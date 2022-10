Gyanvapi Masjid Case पर बोले इंद्रेश कुमार: राम मंदिर का रास्ता भी ऐसे ही रोका गया था लेकिन आज मंदिर बन रहा है

India

oi-Bhavna Pandey

ज्ञानवापी मस्जिद केस: शिव की नगरी काशी यानी वाराणसी की ज्ञानवापी मज्जिद मंदिर विवाद से संबंधित केस में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने की हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। वहीं अब कोर्ट के इस फैसले पर राष्‍ट्रीय स्‍वयं सेवक संघ (RSS) के वरिष्‍ठ नेता इंद्रेश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है।

ज्ञानवापी मामले पर आज कोर्ट का फैसला आने पर इंद्रेश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा दुनिया में कभी रास्ते बंद नहीं होते, एक रास्‍ता बंद होता है दूसरा खुल जाता है। ऐसे ही राम मंदिर के लिए भी कई बार रास्ते बंद हुए , लेकिन अंत में आज राम मंदिर अब बन रहा है। जीत हमेशा सत्‍य की होती है, ये आठ करोड़ लोगों की आस्‍था का सवाल है।

सत्‍य हमेशा प्रतिष्ठित होता रहा है और विजयी होता है

इंद्रेश कुमार ने कहा तथ्‍यों को आने देना चाहिए, सत्‍य अपनी राह तो स्‍वयं खोजता ही है। उन्‍होंने कहा केस न्‍यायपालिका में है इसलिए सबको कोर्ट के अंतिम निर्णय आने की प्रतिक्षा करनी चाहिए। उन्‍होंने कहा न्‍याय की डिमांड करना गलत नहीं है। इसके साथ ही उन्‍होंने बार-बार दोहराया सत्‍य हमेशा प्रतिष्ठित होता रहा है और विजयी होता है।

प्रतिक्षा करिए कि सत्‍य जल्‍द सामने आएगा

इंद्रेश कुमार ने मीडिया से कहा अभी से इस मामले में कमेंट्री करने की कोई आवश्‍यकता नहीं है। इस मामले में कुछ भी अभी कहना जल्‍दबाजी करना अलोकतांत्रिक और न्‍यायविरोधी भी है। इसलिए मीडिया को कहूंगा जल्‍दबाजी ना करें। प्रतिक्षा करिए कि सत्‍य जल्‍द सामने आएगा।

लाखों मुसलमान भी इस सत्‍य को जानते हैं

आरएसएस नेता ने दावे से कहा देश के लाखों मुसलमान भी इस सत्‍य को जानते हैं। दुनिया की आठ सौ करोड़ लोगों की आस्‍था का सवाल है। कहते हैं कितने भी मत हो और कितने भी मतभेद हो, उस पर या खुद बैठे या सामाजिक व्‍यवस्‍था है न्‍यायपालिका के निर्णय का इंतजार करें।

Gyanvapi Case: 'शिवलिंग' की नहीं होगी कार्बन डेटिंग, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग की खारिज

English summary

RSS leader Indresh Kumar said on Gyanvapi case - 'The way to Ram temple was also stopped in the same way but today the temple is being built'