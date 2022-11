Gujarat election 2022: गुजरात चुनाव में AAP को मिले 6% से अधिक वोट तो बन जाएगी राष्ट्रीय पार्टी

India

Gujarat assembly election 2022 dates: गुजरात विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 6% वोट भी जुटा लिए तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। पिछले चुनावों में कुछ राज्यों में अच्छे प्रदर्शनों की वजह आम आदमी पार्टी की यह दावेदारी काफी मजबूत हुई है। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए वह कौन सी शर्तें हैं, जिसे लगता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में प्राप्त कर लेगी।

Gujarat election 2022:Aam Aadmi Party can become a national party by bringing 6 percent votes in Gujarat elections. After Delhi, Punjab and Goa, the rule of four states will be fulfilled