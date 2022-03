नीति आयोग के 'निर्यात तत्परता सूचकांक 2021' में गुजरात फिर टॉप पर, दूसरे पर कौन ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 25 मार्च: नीति आयोग ने 2021 का नया निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया है, जिसमें गुजरात 78.86 अंकों के साथ फिर से टॉप है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, जो 77.14 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है। इन दोनों राज्यों ने लगातार दूसरे साल अपनी स्थिति बरकरार रखी है। इन दोनों राज्यों के बाद कर्नाटक का नंबर है। नीति आयोग ने यह रिपोर्ट शुक्रवार को ही जारी की है। निर्यात तत्परता सूचकांक राज्यों की निर्यात संभावनाओं और उनके प्रदर्शन के हिसाब तैयारी का आकलन करके उनकी लिस्ट तैयार की जाती है।

कर्नाटक ने लगाई बड़ी छलांग

नीति आयोग के 'निर्यात तत्परता सूचकांक 2021' में गुजरात और महाराष्ट्र ने लगातार दूसरे साल क्रमश: पहला और दूसरा स्थाना कायम रखा है। पहले पांच राज्यों में तमिलनाडु और हरियाणा राज्य भी शामिल हैं। इस लिस्ट में कर्नाटक ने बड़ी छलांग लगाई है और 2020 के 9वें स्थान से तीसरा स्थान पा लिया है। जबकि, तमिलनाडु पहले 3 पर था और अब 4 पर चला गया है। उत्तर प्रदेश की कामयाबी भी अच्छी है, जो 11वें स्थान से ऊपर चढ़कर 6 पर पहुंच गया है।

इन राज्यों में भी दिखा उतार-चढ़ाव

इसी तरह से मध्य प्रदेश भी 12वें से 7वें पर, पंजाब 18वें से 8वें पर, आंध्र प्रदेश 20वें से 9वें पर आ गया है। लेकिन, तेलंगाना ने निगेटिव ग्रोथ की है और वह 6ठे से 10वें पर, राजस्थान तो 4 से 11वें स्थान पर पहुंच गया है। दिल्ली ने 15वें से 12वें स्थान पर पहुंचने में सफलता पाई है। ओडिशा भी पिछले साल 5वें पर था जो अब 13वें पर खिसक गया है। गोवा 16वें से 14वें पर आया है।

इसे भी पढ़ें- पंजाब CM भगवंत मान का बड़ा फैसला, विधायकों को सिर्फ एक कार्यकाल की मिलेगी पेंशन

तरक्की करने वालों में असम राज्य भी शामिल है, जो 28 से उछलकर 15वें पर पहुंचा है। लेकिन, केरल 10 से खिसक कर 16वें पर आ गया है। उत्तराखंड पहले 13 पर था और अब 17 पर है। हिमाचल प्रदेश पहले 19 पर था, जबकि अब 18 पर है।

Niti Aayog releases the second edition of 'Export Preparedness Index 2021'

Gujarat tops the list for the consecutive second time with export preparedness of 78.86 followed by Maharashtra with 77.14. pic.twitter.com/P1JQ1ThSgw