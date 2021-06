India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली, 24 जून। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सेंट्रल विस्‍टा एवेन्‍यू और नए संसद भवन के कामकाज का जायजा लिया। हरदीप सिंह पुरी ने इसकी तस्‍वीर शेश्‍र करते हुए लिखा कि इस प्रोजेक्‍ट को पूरा होने के बाद यहां की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। साथ ही यहां आकर आइसक्रीम खाने का आनंद भी पहले से ज्यादा आएगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि हमारे मजदूरों की मेहनत और लगन आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थापत्य विरासत को आकर दे रही है। आज मैंने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और संसद के नए स्थलों का दौरा किया। विद्वानों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि शाम को यहां आइसक्रीम खाने का आनंद अब पहले से भी ज्यादा आएगा।

बता दें कि 'विद्वानों' का संबोधन इस प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों के लिए था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को देश के लिए बेहद जरूरी बताते हुए इसके खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया था। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा 2024 है।

क्या है Central Vista project

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लुटियंस दिल्ली का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसके तहत भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर एक नया और विशाल संसद भवन, एक केंद्रीय सचिवालय के अलावा कई इमारतें बनाई जानी हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक की तीन किलोमीटर के इलाके का नए सिरे से विकास होना है।

Toil & perseverance of our workers is giving shape to architectural heritage for the future generations.

I visited the Central Vista Avenue & New Parliament sites to take stock today.

Happy to inform the ‘Vidvaans’ that their ice cream evenings are going to get even better! pic.twitter.com/UPcEEckEfz