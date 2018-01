हैदराबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 10 लाख रुपए का सोना, जानिए कहां छिपाया था यात्री ने

नई दिल्‍ली। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्‍करी का एक मामला सामने आया है। यहां मसकट से आ रहे एक यात्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसके पास से 349.5 ग्राम सोना बरामद किया गया है। इस सोने की कीमत 10 लाख 64 हजार 227 रुपए बतायी जा रही है।

जानकारी के मुताबिक यात्री ने बिस्‍किट के आकार के इस सोने को काले रंग के टेप में लपेट कर अपने पैरों में बांध रखा था। पुलिस यात्री से पूछताछ कर रही है ताकि तस्‍करी से जुड़े इस मामले की तह तक पहुंच सके। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में हैदराबाद एयरपोर्ट पर सोने की तस्‍करी के कई मामले सामने आ चुके हैं।

इससे पहले नंवबर माह में एयरपोर्ट पर एक स्‍मगलर के पास से पुलिस ने 233 ग्राम सोना बरामद किया था। 7,08,320 रुपये के मूल्‍य वाले सोने के बिस्‍कुट को आरोपी शख्‍स ने अपने मोजे में छिपा रखा था। साल 2017 अप्रैल से अक्‍टूबर के बीच कस्‍टम विभाग ने सोना की तस्‍करी कर रहे करीब 93 लोगों को पकड़ा है।

