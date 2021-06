भारत में टीकाकरण की रफ्तार धीमी, 5 महीने में सिर्फ 3.3% आबादी को लगा कोरोना का टीका

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जून 09: भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना जमकर कहर बरपाया था। हालांकि अब हालात पहले की तुलना में काफी राहत भरे हैं। कोरोना की जंग में जहां पहले सबसे बड़ा हथियार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग थी। वहीं अब इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए दुनियाभर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने पर फोकस किया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण को लेकर भारत शुरू से ही अलर्ट था। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो गया था, जिसमें सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को डोज दी जा रही है। देश चल रहे टीकाकरण को करीब 5 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक पूरी आबादी के केवल 3.3 फीसदी हिस्से को ही टीका हैं।

द हिंदू के स्टेनली जॉनी के ट्वीट के मुताबिक इन पांच महीनों में भारत अब तक अपनी पूरी आबादी के सिर्फ 3.3 प्रतिशत लोगों का पूर्ण टीकाकरण कर चुका हैं। दिल्ली ने पूरी तरह से 10%, गुजरात में 8.8% और केरल ने 8.1% टीकाकरण किया है। वहीं बिहार में यह केवल 2.5 प्रतिशत है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 5.3 %, तेलंगाना में 4.7 और तमिलनाडु में 3.6 प्रतिशत टीकाकारण किया गया है।

India has so far fully vaccinated only 3.3% of its population--in 5 months. Delhi has fully vaccinated 10%, Gujarat 8.8%, and Kerala 8.1%. In Bihar, it's only 2.5%. Map from today's @the_hindu Page 1. pic.twitter.com/fYq1JnS0AQ