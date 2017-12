इंडियन एक्सप्रेस के पहले पेज पर जन्मदिन की शुभकामनाएं, सोशल मीडिया पर ये बोले लोग

नई दिल्ली। अखबारों के पहले पन्ने पर विज्ञापन छपना तो आम बात है लेकिन गुरुवार को इंडियन एक्सप्रेस ने फुल फ्रन्ट पेज बर्थडे विशेज छपी हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। कई तरह के कमेंट इसको लेकर किए जा रहे हैं। जयराज सिंह ने ट्वीट किया है कि मुझे इस तरह से किसी ने बर्थडे क्यों विश नहीं किया। वीना वेणुगोपाल ने भी इसे लेकर कई ट्वीट किए हैं। देखिए सोशल मीडिया पर रिएक्शन-

This full page ad in Indian Express is a birthday card? 😮 pic.twitter.com/NYlZmJLPap — Veena Venugopal (@veenavenugopal) December 6, 2017

Is the gentleman in the photo the birthday boy or the birthday wisher? — Suhasini Haidar (@suhasinih) December 6, 2017

This full page ad in Indian Express is a birthday card? 😮 pic.twitter.com/NYlZmJLPap — Veena Venugopal (@veenavenugopal) December 6, 2017

No one wishes me birthday like that :( — Jairaj Singh (@JairajSinghR) December 6, 2017

अभिनेता संजय खान की बेटी फराह ने दिया PM मोदी को जवाब, आदित्य ठाकरे ने किया लाइक, हुईं ट्रोल