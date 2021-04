88 वर्षीय पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने दी कोरोना को मात, एम्स से डिस्चार्ज होकर पहुंचे घर

India

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। कोरोना वायरस की चपेट में आए पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. मनमोहन सिंह ने अब महामारी पर जीत हासिल कर ली है। कोरोना संक्रमित होने के बाद दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती मनमोहन सिंह को आज यानी गुरुवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह 19 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाए गए थे, तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था।

कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से एक दिन पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कोविड से लड़ाई संबंधी कुछ सुझाव दिए थे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पत्र में वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए उन्हें आपूर्ति बढ़ाने की मांग की थी। कोरोना का इलाज करा रहे मनमोहन सिंह से मिलने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन भी एम्स पहुंचे थे। इस दौरान हर्षवर्धन ने अस्पताल में डॉक्टरों की टीम से भी बातचीत की और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की हालत पर चर्चा की।

