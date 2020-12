पूर्व विधायक रामबीर शौकीन दिल्ली में गिरफ्तार, 2018 में यूपी पुलिस की हिरासत से भाग निकला था

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Rambeer Shokeen Arrested by Delhi Police उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) की हिरासत से भागे हुए दिल्ली के पूर्व विधायक रामबीर शौकीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, रामबीर को इस बार दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

कैसे हुई गिरफ्तारी

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को रामबीर शौकीन दिल्ली हाईकोर्ट में सरेंडर करने आया था, लेकिन कोर्ट ने उसे दूसरी अदालत में जाने की बात कह समर्पण नहीं करने दिया। उसको कोर्ट आने की भनक दिल्ली पुलिस को लग गई थी। इसके बाद जैसे ही रामबीर शौकीन कोर्ट परिसर में आया पुलिस ने उसे धर दबोचा।

Former Delhi MLA Rambeer Shokeen, who escaped UP Police custody when he was brought to Safdarjung hospital from Baghpat Jail in Sept 2018, has been arrested. He has several cases filed against him in Delhi & Baghpat: Delhi Police