10 मिनट में खाने की डिलिवरी के ऐलान के बाद जोमैटो पर लोगों ने की मीम्स की बरसात, पढ़िए दिलचस्प मीम्स

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 22 मार्च। ऑनलाइन फूड डिलिवरी ऐप जोमैटो ने ऐलान किया है कि वह अब 10 मिनट में लोगों को खाने की डिलिवरी की सेवा शुरू करने जा रहा है। कंपनी के इस ऐलान के बाद इसकी कई लोग आलोचना कर रहे हैं। उद्योगपति और लेखकर सुहेल सेठ ने भी जोमैटो के इस ऐलान की आलोचना की है। सुहेल सेठ ने ट्वीट करके लिखा 10 मिनट में खाने की डिलिवरी ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि गैरजरूरी भी है। इस फैसले से राइडर्स और अन्य लोगों की सड़क पर जान को खतरा बढ़ेगा, बेहतर हो इससे किनारा किया जाए। कोई भी इतनी जल्दबाजी में नहीं है, ना ही कोई इतना बेवकूफ है कि वह 10 मिनट पहले यह फैसला ले कि उसे क्या खाना है।

जोमैटो के 10 मिनट में खाने के डिलिवरी की सेवा के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर काफी मीम्स बन रहे हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमे एक व्यक्ति विमान के विंग्स पर खड़े होकर खाना बना रहा है। एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि कार में कई लोग सवार है और गाड़ी हिलोरे मारते हुए सड़क पर चल रही है। दिल्ली ट्रैफिक का हवाला देते हुए एक मीम शेयर किया गया है जिसमे किरदार दिल्ली ट्रैफिक से कहता है कि तू चुप रह रे।

इसे भी पढ़ें- जल्द ही 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मिल सकती है बूस्टर डोज की मंजूरी, सरकार कर रही विचार

लोग ना सिर्फ जोमैटो के मीम शेयर कर रहे हैं बल्कि इसकी कड़े शब्दों में आलोचना भी कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक कृष्णमूर्ति नाम के यूजर ने लिखा मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल कर रहा हूं। 10 मिनट में तो खाने की तैयारी का भी समय नहीं मिलता है, मैं नहीं चाहता हूं कि माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ खाना मुझे मिले। बेंगलुरू में मैं जहां रहता हूं, वहां आप लोगों की इस सर्विस से सड़क पर जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। एक मीम में दिखाया गया है कि जोमैटो डिलिवरी ब्वॉय को रॉकेट लॉन्चर में डालकर लॉन्च किया जा रहा है।

#Zomato Delivery Partner on it's way with 10 minutes order. pic.twitter.com/2LVAefXTzV — Ispider Man (@Alone_Mastt) March 21, 2022

#Zomato plans to deliver food in 10 mins

Le Delhi traffic traffic 🚦🚦 pic.twitter.com/rN06DDIGD0 — Gautam (@Gautam06290535) March 21, 2022

* #Zomato to deliver food in 10 mins * User: Orders sandwiches

Le Zomato Rider: pic.twitter.com/44wy8x9yLz — Luv 📝 (@luv1oh1) March 21, 2022

Don't want this.

Food in 10 mins is NOT required.

Why put so much pressure on chefs ?

Why risk life of delivery person?

👎👎👎👎👎#Zomato @zomato https://t.co/1oC4MBMorN — Nisarg Gohil (@Nature0910) March 22, 2022

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary Flood of memes after announcement of 10 minutes food delivery service of Zomato

Story first published: Tuesday, March 22, 2022, 12:08 [IST]