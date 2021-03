India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्ली: दुनिया में सर्वश्रेष्‍ठ अवार्ड में से एक ऑस्‍कर अवार्ड के इतिहास में पहली बार कोई मुस्लिम एक्‍टर नॉमिनेट हुआ है। अमेरिका की अकेडेमी ऑफ़ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज़ द्वारा दिए जाने वाले अकेडमी अवार्ड जिसे ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है इसके लिए पाकिस्‍तान मूल के बिट्रिश एक्‍टर रिजवान अहमद को बेस्‍ट एक्‍टर कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। रिजवान अहमद के ऑस्‍कर में नॉमिनेट होने पर बॉलीवुड एक्‍ट्रेस और एक्‍टविस्‍ट शबाना आजमी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करते हुए ट्वीट किया है।

Why should @rizwanahmed’s being “Muslim”be singled out ? He is a very good actor and were he to win the Oscar I hope it will be because its a damn good performance and for no other reason . BTW Ive worked with him in 2 films #BanglaTown Banquet and #Reluctant Fundamentalist https://t.co/xjOE6lTzP3