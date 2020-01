Jamia firing: पुलिस के मूकदर्शक बने रहने और घायल को रास्ता ना देने पर जमकर हुई खिंचाई

India

नई दिल्‍ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के विरोध में दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से राजघाट तक मार्च निकाला जा रहा था। इसी बीच एक शख्स सरेआम पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग करने लगा। इस फायरिंग में एक युवक जिसका नाम शादाब है घायल हो गया। उसे अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोली चलाने वाले युवक का नाम गोपाल है और वह फायरिंग करते हुए 'ये लो आजादी', 'मैं दिलाता हूं आजादी' जैसी बातें चिल्ला रहा था।

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वो ग्रेटर नोएडा के जेवर का रहने वाला है। इस पूरे मामले में दिल्‍ली पुलिस मूक दर्शक बने सबकुछ देखती रही। इतना ही नहीं, पुलिस ने घायल युवक को रास्‍ता त‍क नहीं दिया। इसे लेकर पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है।

असहाय दर्शक का कोई अवॉर्ड मिले तो दिल्ली पुलिस को ही मिलेगा

AIMIM प्रमुख ने इस दौरान दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए। ओवैसी ने लिखा कि जो बहादुरी आपने जामिया में दिखाई थी उसका क्या हुआ। अगर असहाय दर्शक का कोई अवॉर्ड मिले तो दिल्ली पुलिस को ही मिलेगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये बैरिकेड पार कर कैसे गया? ओवैसी ने इस घटना पर निशाना साधते हुए लिखा कि अब पूरा मामला गोडसे बनाम गांधी-अंबेडकर-नेहरू के देश का हो गया है। लोगों को चुनना है। गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट का सीधा निशाना बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के उस बयान पर है जो विवादों में है। अनुराग ठाकुर ने अपने एक भाषण में नारे लगवाए थे, 'देश के गद्दारों को...गोली मारो...'।

. @DelhiPolice What happened to the bravado that you showed in #Jamia last month?

If there’s a prize for being ‘helpless’ bystanders, you’d win it every time. Can you explain why a gunshot victim had to CLIMB over a barricade?

Do your service rules stop you from being HUMANE? pic.twitter.com/LQpYWwEAaL